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В Калужской области третью неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
В городе Обнинск Калужской области пропал 17-летний Далир Фуркат-угли ТОШПУЛАТОВ. О нем нет информации с 27 февраля, сообщает в четверг, 18 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы подростка:
- Рост – 185 см,
- Худощавый,
- Черные волосы,
- Карие глаза.
- Темно зеленая куртка с капюшоном,
- Голубые джинсы,
- Белые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.