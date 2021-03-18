В Калужской области третью неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка

В городе Обнинск Калужской области пропал 17-летний Далир Фуркат-угли ТОШПУЛАТОВ. О нем нет информации с 27 февраля, сообщает в четверг, 18 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы подростка:

Рост – 185 см,

Худощавый,

Черные волосы,

Карие глаза.

Темно зеленая куртка с капюшоном,

Голубые джинсы,

Белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.