В Калужской области женщина пострадала в перевернувшейся «Мазде»

Как мы уже рассказывали, около 12:40 в субботу, 13 марта, в Малоярославецком районе на седьмом километре дороги между трассой М3 «Украина» и Калугой произошло ДТП. В понедельник в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем «Мазды 323» двигалась со стороны Калуги и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, врезалась в столб и перевернулась.

С различными травмами пострадавшую автомобилистку госпитализировали.