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В Калужской области «Мазда» вылетела в кювет и перевернулась
Около 12:40 в субботу, 13 марта, в Малоярославецком районе на седьмом километре дороги между трассой М3 «Украина» и Калугой произошло ДТП. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Машина также задела столб, который от удара накренился.
Спасатели сообщают, что в ДТП пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.