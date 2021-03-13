В Калужской области «Мазда» вылетела в кювет и перевернулась

Около 12:40 в субботу, 13 марта, в Малоярославецком районе на седьмом километре дороги между трассой М3 «Украина» и Калугой произошло ДТП. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Машина также задела столб, который от удара накренился.

Спасатели сообщают, что в ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.