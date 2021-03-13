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В Калужской области «Мазда» вылетела в кювет и перевернулась

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.03.2021 17:08 3 1048
В Калужской области «Мазда» вылетела в кювет и перевернулась

Около 12:40 в субботу, 13 марта, в Малоярославецком районе на седьмом километре дороги между трассой М3 «Украина» и Калугой произошло ДТП. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Машина также задела столб, который от удара накренился.

Спасатели сообщают, что в ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

дтп калуга малоярославец окружная дорога 13 марта 2021 года

Фото с места ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.03.2021 17:08 3 1048
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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