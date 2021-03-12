В Калужской области ищут пропавшего пять месяцев назад мужчину

В Калужской области продолжаются поиски 50-летнего Александра ЛАГУТКИНА. Мужчина пропал в Подмосковье в октябре 2020 года, сообщает 12 марта поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, пропавший может находиться поселке Московском, Москве или селе Букань Людиновского района.

Опубликованы приметы мужчины:

Рост – 178 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы с проседью,

Карие глаза,

Коричневая куртка, темно-серая кофта, черные брюки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.