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В Калужской области ищут пропавшего пять месяцев назад мужчину
В Калужской области продолжаются поиски 50-летнего Александра ЛАГУТКИНА. Мужчина пропал в Подмосковье в октябре 2020 года, сообщает 12 марта поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, пропавший может находиться поселке Московском, Москве или селе Букань Людиновского района.
Опубликованы приметы мужчины:
- Рост – 178 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы с проседью,
- Карие глаза,
- Коричневая куртка, темно-серая кофта, черные брюки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.