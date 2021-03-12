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В Калужской области водитель «Фольксвагена» сбила 82-летнего мужчину на переходе
Около 17:10 в четверг, 11 марта, 82-летний пешеход пострадал в ДТП на улице Калужской в Малоярославце.
По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуан» двигалась в сторону Рославля и сбила пенсионера, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшего мужчину скорая помощь доставила в реанимацию Центральной районной больницы Боровска.
Фото с места ДТП.
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