В Калужской области водитель «Фольксвагена» сбила 82-летнего мужчину на переходе

Около 17:10 в четверг, 11 марта, 82-летний пешеход пострадал в ДТП на улице Калужской в Малоярославце.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуан» двигалась в сторону Рославля и сбила пенсионера, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшего мужчину скорая помощь доставила в реанимацию Центральной районной больницы Боровска.

Фото с места ДТП.

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