В Калуге водитель «Киа» сбил 65-летнюю женщину на улице Гагарина

Около 15:50 в четверг, 11 марта, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге сбили пешехода.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Киа» двигался со стороны Правого берега по Гагарина и завершал проезд перекрестка, а 65-летняя женщина уже начала переходить проезжую часть на свой зеленый сигнал светофора, сообщает УГИБДД по Калужской области.

У пострадавшей пенсионерки зафиксированы различные травмы. Ее отвезли в областную больницу в Анненки. Врачи оказали женщине помощь и отпустили домой.