В Калужской области обнаружено тело утонувшей 60-летней женщины

В деревне Малые Савки Кировского района Калужской области утонула 60-летняя женщина. Во вторник, 9 марта, было обнаружено ее тело, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, 8 марта 60-летняя жительница деревни Малые Савки направлялась к соседке, - пояснили в СК. - Ее путь пролегал по берегу реки Песоченка. Проходя по крутому склону, женщина поскользнулась и упала в воду. Выбраться ей не удалось. В течение суток велись поиски пропавшей, сегодня ее тело обнаружено в реке.

Следователи проводят проверку.

Фото с места трагедии.