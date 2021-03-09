В Калужской области 30-летняя женщина пострадала в вылетевшем в кювет «Фольксвагене»

Около 11:40 в понедельник, 8 марта, на дороге Козельск – Сухиничи – трасса М3 «Украина» произошло ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Поло» двигалась со стороны Сухиничей в сторону Козельска, не справилась с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

Водитель получила различные травмы. Ее доставили в районную больницу в Козельск.