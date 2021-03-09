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В Калужской области автомобиль без водителя сбил 57-летнюю женщину
Днем в воскресенье, 7 марта, в селе Детчино Малоярославецкого района произошло ДТП на улице Базарной. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 60-летний водитель покинул салон авто, но не поставил машину на стояночный тормоз. В итоге автомобиль покатился и сбил 57-летнюю женщину на обочине.
Пострадавшую доставили в Калугу в областную больницу в Анненках.
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