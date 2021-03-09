В Калужской области автомобиль без водителя сбил 57-летнюю женщину

Днем в воскресенье, 7 марта, в селе Детчино Малоярославецкого района произошло ДТП на улице Базарной. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель покинул салон авто, но не поставил машину на стояночный тормоз. В итоге автомобиль покатился и сбил 57-летнюю женщину на обочине.

Пострадавшую доставили в Калугу в областную больницу в Анненках.

Тем временем

В Калуге сбили двух женщин, переходивших дорогу. Подробности.