В Калуге сбили двух женщин, переходивших дорогу

ДТП на улице Ленина.

Во вторник, 9 марта, УГИБДД по Калужской области сообщила подробности о ДТП, которые произошли в Калуге в предыдущие дни. В двух авариях пострадали женщины-пешеходы.

Около 6:30 утра 6 марта на перекрестке улицы Телевизионной и переулка Юрия Казанкова под колеса «Лады» попала 41-летняя женщина, пересекавшая улицу Телевизионную. 71-летний водитель двигался со стороны улицы Московской и поворачивал налево. Врачи оказали пострадавшей помощь и отпустили домой.

В этот же день около 10 часов на перекрестке улиц Ленина и Чижевского 64-летний водитель «Киа Спортейдж» поворачивал налево в сторону улицы Кирова и сбил 26-летнюю женщину. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.