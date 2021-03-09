В Калужской области браконьеры застрелили и разделали беременную лосиху

В воскресенье, 7 марта, в Ульяновском районе Калужской области в лесу браконьеры застрелили и разделали тушу беременной лосихи. Подробности 9 марта сообщили в заповеднике «Калужские засеки», на территории которого убили животное.

Застреленную лосиху обнаружили сотрудники службы охраны.

- Браконьеры, покидав мешки с мясом, успели скрыться с места происшествия, - отмечают в заповеднике. - Разбираться со случившейся ситуацией оперативно прибыли представители охотнадзора и полиции Ульяновского района. По горячим следам ведется дознание.

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