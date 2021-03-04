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В Обнинске 17-летний водитель «Лады» устроил ДТП с двумя пострадавшими
Около часа ночи в среду, 3 марта, в Обнинске на Самсоновком проезде произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 17-летний юноша за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис».
Различные травмы получили 17-летний пассажир «Лады» и 24-летний водитель «Хендая».
Тем временем
Массовая авария с четырьмя пострадавшими произошла в Калуге. Подробности.