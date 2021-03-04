На подъезде к Калуге четыре человека пострадали в массовом ДТП

Около 13:50 в среду, 3 марта, на 13 километре подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Лексус IS250» двигался со стороны Мстихино и на светофоре у остановки «Санаторий Строитель» врезался в попутную «Ладу». Водитель этой машины ехал по левой полосе и собирался разворачиваться. После столкновения «Лексус» выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду Цивик».

Различные травмы получили четыре человека: водитель «Лексуса», 29-летний водитель «Хонды», а также два пассажира «Лексуса».

Фото с места ДТП.

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В Калужской области пассажир «Лады» погиб в лобовом ДТП на трассе А108. Подробности.