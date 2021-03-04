В Калужской области пассажир «Лады» погиб в лобовом ДТП на трассе А108

Около 22:00 в среду, 3 марта, на 395 километре трассы А108 в Боровском районе Калужской области произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным УГИБДД, на участке между Киевской трассой и Варшавским шоссе недалеко от Балабаново 20-летний водитель «Форд Фокус» двигался в сторону Серпухова, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приора».

В аварии погиб пассажир «Лады». Различные травмы получили 33-летний водитель «Лады» и 20-летний пассажир «Форда».

Фото с места ДТП.