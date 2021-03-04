Под Калугой один человек пострадал в ДТП «Лексуса» и грузовика с навозом

Около 7 утра в четверг, 4 марта, на 35 километре дороги «Калуга - Перемышль - Белев – Орел» в Перемышльском районе произошло ДТП с участием «Лексуса» и грузовика ГАЗ-66. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели опубликовали фото с места происшествия. Судя по снимкам, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика. После этого на «Лексус» высыпался навоз, который находился на прицепе самосвала.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП.