В Калуге водитель «Лады» сбил пешехода на улице Салтыкова-Щедрина

Около 11:30 в среду, 3 марта, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошло ДТП. Недалеко от перекрестка с улицей Степана Разина, рядом с остановкой общественного транспорта, водитель «Лады Гранта» сбил пешехода, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Автомобиль двигался со стороны улицы Болдина. При этом по какой-то причине после аварии «Лада» остановилась на встречной полосе. Пешеходного перехода в этом месте нет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.