В Калужской области водитель насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП

Вечером в понедельник, 1 марта, в Куйбышевском районе Калужской области в ДТП погиб велосипедист. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 21:10 на дороге «Бетлица – Высокое - Безымянная Высота» водитель сбил 49-летнего мужчину, двигавшегося на велосипеде. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Предположительно, он двигался со стороны деревни Высокое в сторону поселка Бетлица.

Пострадавшего отвезли в больницу города Киров. Через некоторое время мужчина скончался в реанимации.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.