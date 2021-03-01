В Калужской области четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

В понедельник, 1 марта, стали известны подробности ДТП, которое произошло на трассе М3 «Украина» в районе Балабаново около 9:20 утра 27 февраля.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, 37-летний водитель «Киа Спектра» двигался со стороны Калуги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Акцент» и «Фольксваген Тигуан».

В Центральную районную больницу Боровска с различными травмами попали четыре человека: водитель «Киа», 58-летний водитель «Хендая», 30-летний пассажир «Киа» и 58-летняя пассажирка «Хендая».

Фото с места ДТП.