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В Калужской области 52-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2021 10:45 0 634
В Калужской области 52-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, в селе Зимницы Думиничского района днем в воскресенье, 28 февраля, произошел пожар. Огонь полностью уничтожил частный жилой дом. В ГУ МЧС по Калужской области в понедельник сообщили, что в огне погиб 52-летний мужчина.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность котла отопления.

Второй пожар, о котором мы рассказывали в воскресенье, произошел в селе Милятино Барятинского района из-за поджога.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2021 10:45 0 634
Тэги: происшествие пожар мчс
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