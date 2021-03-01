В Калужской области 52-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, в селе Зимницы Думиничского района днем в воскресенье, 28 февраля, произошел пожар. Огонь полностью уничтожил частный жилой дом. В ГУ МЧС по Калужской области в понедельник сообщили, что в огне погиб 52-летний мужчина.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность котла отопления.

Второй пожар, о котором мы рассказывали в воскресенье, произошел в селе Милятино Барятинского района из-за поджога.