$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

Два жилых дома сгорели в Калужской области за день

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.02.2021 18:27 0 256
Два жилых дома сгорели в Калужской области за день

Барятинский район.

В воскресенье, 28 февраля, в Калужской области пожары уничтожили два жилых дома. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 13:15 на улице Заречной в селе Милятино Барятинского района загорелось одноэтажное здание. На место происшествия выезжали шесть спасателей. Никто из людей не пострадал.

пожар калужская область погиб 28 февраля 2021 года мчс

Думиничский район.

Еще один пожар произошел в 15:30 на улице Нижние Зимницы в селе Зимницы Думиничского района. Там огонь полностью уничтожил одноэтажный жилой дом. МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.02.2021 18:27 0 256
Тэги: происшествие пожар мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя
RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin стали амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А вы уже привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Рейтинг лучших шампуней от перхоти: выбираем самый эффективный
Охрана складов и логистических центров
Лайфхаки как всегда выбирать вкусные суши в Ростове-на-Дону

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru