€ 80.12 0.42
Два жилых дома сгорели в Калужской области за день
Барятинский район.
В воскресенье, 28 февраля, в Калужской области пожары уничтожили два жилых дома. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Около 13:15 на улице Заречной в селе Милятино Барятинского района загорелось одноэтажное здание. На место происшествия выезжали шесть спасателей. Никто из людей не пострадал.
Думиничский район.
Еще один пожар произошел в 15:30 на улице Нижние Зимницы в селе Зимницы Думиничского района. Там огонь полностью уничтожил одноэтажный жилой дом. МЧС сообщает об одном пострадавшем.
Причины обоих пожаров устанавливаются.