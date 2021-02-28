Два жилых дома сгорели в Калужской области за день

Барятинский район.

В воскресенье, 28 февраля, в Калужской области пожары уничтожили два жилых дома. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 13:15 на улице Заречной в селе Милятино Барятинского района загорелось одноэтажное здание. На место происшествия выезжали шесть спасателей. Никто из людей не пострадал.

Думиничский район.

Еще один пожар произошел в 15:30 на улице Нижние Зимницы в селе Зимницы Думиничского района. Там огонь полностью уничтожил одноэтажный жилой дом. МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Причины обоих пожаров устанавливаются.