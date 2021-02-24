В Калужской области 19-летняя девушка пострадала в ДТП с «Киа» и «Шевроле Нивой»

Около 14:40 во вторник, 23 февраля, на 96 километре дороги Калуга – Вязьма в Юхновском районе Калужской области произошло ДТП. Недалеко от пересечения с трассой А130 столкнулись «Киа Рио» и «Шевроле Нива», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем «Киа» двигалась со стороны Калуги, зацепила правыми колесами обочину, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Шевроле Ниву».

Различные травмы получила 19-летняя пассажирка «Шевроле Нивы». Ее доставили в Центральную районную больницу в Юхнов.

Фото с места ДТП.