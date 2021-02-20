Несколько ДТП остановили движение в центре Калуги

Скриншот с трансляции онлайн-камеры, направленной на перекресток улиц Кирова и Рылеева.

Около 15:30 в субботу, 20 февраля, в Калуге затруднено движение на участке улицы Кирова от улицы Ленина до сквера Мира. Затор образовался в сторону выезда из города.

Очевидцы сообщают о ДТП на сквере Мира.

Еще одно ДТП произошло на выезде с улицы Набережной на развязку Гагаринского моста. Движение со стороны Старого Торга затруднено от самой площади.

Также авария около 15:15 произошла на улице Баженова у западной арки.

Днем в субботу также трудно проехать из-за заторов по улицам Королева, Ленина, Московской, Карла Либкнехта, Телевизионной, Глаголева, Гурьянова.

Дорожная обстановка в Калуге днем 20 февраля.

Тем временем

До 23 февраля ГИБДД будет проводить в Калуге массовые проверки с остановкой всех автомобилей. Подробности.