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Несколько ДТП остановили движение в центре Калуги
Скриншот с трансляции онлайн-камеры, направленной на перекресток улиц Кирова и Рылеева.
Около 15:30 в субботу, 20 февраля, в Калуге затруднено движение на участке улицы Кирова от улицы Ленина до сквера Мира. Затор образовался в сторону выезда из города.
Очевидцы сообщают о ДТП на сквере Мира.
Еще одно ДТП произошло на выезде с улицы Набережной на развязку Гагаринского моста. Движение со стороны Старого Торга затруднено от самой площади.
Также авария около 15:15 произошла на улице Баженова у западной арки.
Днем в субботу также трудно проехать из-за заторов по улицам Королева, Ленина, Московской, Карла Либкнехта, Телевизионной, Глаголева, Гурьянова.
Дорожная обстановка в Калуге днем 20 февраля.
Тем временем
До 23 февраля ГИБДД будет проводить в Калуге массовые проверки с остановкой всех автомобилей. Подробности.