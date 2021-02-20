Массовые проверки водителей пройдут в Калуге с 20 по 23 февраля

С 20 по 23 февраля в Калуге пройдут массовые проверки водителей на дорогах. О проведении акции «Нетрезвый водитель» сообщает в субботу УГИБДД по Калужской области.

- Сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги, - пояснили в инспекции. - В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. В случае, если водитель не будет вызывать подозрений, то ему будет разрешено продолжить движение.

По итогам января 2021 года на территории Калуги выявлено 92 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

С 1 января по 8 февраля 2021 года на территории города зарегистрировано 29 ДТП, в которых два человека погибли, 46 получили ранения различной степени тяжести. С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения произошло пять ДТП, в которых семь человек пострадали.

Всех калужан просят сообщать о подозрительных водителях на дорогах по телефонам дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге: 547-888 или 547-535.