В Калуге 73-летняя женщина погибла при пожаре в квартире на улице Салтыкова-Щедрина

Около 21:40 в пятницу, 19 февраля, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошел пожар в квартире.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 73-летней хозяйки жилища.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото из сгоревшей квартиры.

Напомним, 17 февраля при пожаре в квартире на Салтыкова-Щедрина погиб 60-летний мужчина.