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В Калуге 73-летняя женщина погибла при пожаре в квартире на улице Салтыкова-Щедрина
Около 21:40 в пятницу, 19 февраля, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошел пожар в квартире.
На месте происшествия спасатели обнаружили тело 73-летней хозяйки жилища.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото из сгоревшей квартиры.
Напомним, 17 февраля при пожаре в квартире на Салтыкова-Щедрина погиб 60-летний мужчина.