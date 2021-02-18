В Калуге 60-летний мужчина погиб при пожаре на улице Салтыкова-Щедрина

Около 17:00 в среду, 17 февраля, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге начался пожар в доме №54. Это двухэтажное здание расположено недалеко от перекрестка с улицей Знаменской. Подробности сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Жители почувствовали запах гари, задымление и вызвали пожарных, пояснили в СК. - При тушении возгорания в одной из квартир обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехал следователь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, организована процессуальная проверка.

Личность погибшего быстро установили. Это 60-летний хозяин квартиры.

- Мужчина злоупотреблял алкоголем, собирал в квартире лиц, ведущих асоциальный образ жизни, - подчеркивают в Следственном комитете. - При осмотре места происшествия на полу обнаружены пустые бутылки водки, сигаретные окурки. Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти.

Фото с места пожара.

Точная причина пожара устанавливается.

Отметим, что в сгоревшей квартире ранее уже происходили пожары. А в конце 2017 года она фигурировала в одной из передач на Первом канале.