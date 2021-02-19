В Калуге 11-летний мальчик пропал третий раз за месяц

В Калуге пропал 11-летний мальчик. Он вышел из дома на улице Кирова около 18:00 в четверг, 18 февраля, и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего ребенка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Как сообщает «Лиза Алерт», этот мальчик пропадает уже третий раз. В предыдущие разы школьника удавалось находить в течение суток.

UPD. Утром 19 февраля ребенка нашли.