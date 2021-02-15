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В Калужской области 40 коз погибли при пожаре
В воскресенье, 14 февраля, пожар произошел в деревне Торбеево Козельского района. Огонь уничтожил хозяйственную постройку, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Никто из людей не пострадал. Но в сарае погибли 40 коз.
Предварительной причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание. Точные обстоятельства устанавливаются.
Строение загорелось из-за короткого замыкания.
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