В Калужской области 40 коз погибли при пожаре

В воскресенье, 14 февраля, пожар произошел в деревне Торбеево Козельского района. Огонь уничтожил хозяйственную постройку, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Никто из людей не пострадал. Но в сарае погибли 40 коз.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание. Точные обстоятельства устанавливаются.

Строение загорелось из-за короткого замыкания.

Тем временем

Лихуны в снежном плену: в Калуге ребенку с сорокоградусной температурой не могут вызвать помощь. Подробности.