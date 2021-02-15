В Калуге полиция ищет очевидцев ДТП со сбитым пешеходом

Днем в воскресенье, 14 февраля, у дома №21 на улице Карачевской в Калуге сбили пешехода. ДТП произошло около 15:00, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля во дворе сбил 26-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.

А виновника сейчас ищут.

- Очевидцев данного ДТП просьба обратиться в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге по адресу: Г. Калуга, ул. Телевизионная д.3 А, каб.16, а также по телефонам: 547-888, 547-535, - говорится в сообщении полиции.

Тем временем

На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля. Подробности.