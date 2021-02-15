В Калуге водитель «БМВ» сбил 53-летнего мужчину на улице Советской

Вечером 13 февраля в Калуге пешехода сбили в Турынино. ДТП произошло в районе перекрестка улицы Советской и Тарусского проезда, сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:50 31-летний водитель «БМВ» сбил 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть не по переходу.

С различными травмами скорая доставила пострадавшего в БСМП. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Тем временем

Городской голова Калуги рассказал, сколько дней понадобится, чтобы очистить улицы от снега. Подробности.