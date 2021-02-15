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В Обнинске пропала 30-летняя женщина
В Обнинске ушла из дома и пропала 30-летняя Мадина АСКАРОВА. Последний раз ее видели около 20:00 13 февраля, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей женщины:
Рост: 158 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: черные, до плеч.
- Была одета: черное драповое пальто с черно-серым мехом на воротнике, джинсы, черные дутые сапоги.
- С собой: черная сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.