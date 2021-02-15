В Обнинске пропала 30-летняя женщина

В Обнинске ушла из дома и пропала 30-летняя Мадина АСКАРОВА. Последний раз ее видели около 20:00 13 февраля, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшей женщины:

Рост: 158 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные, до плеч.

Была одета: черное драповое пальто с черно-серым мехом на воротнике, джинсы, черные дутые сапоги.

С собой: черная сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.