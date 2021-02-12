В Обнинске водитель «Рено» сбил 39-летнего мужчину на переходе

Около 18:55 в четверг, 11 февраля, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Рено Логан» не остановился перед зеброй и сбил 39-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

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