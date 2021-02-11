В Калужской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с грузовиком

Как мы уже рассказывали, 9 февраля на дороге Калуга – Козельск в ДТП погиб 54-летний житель Перемышля.

По предварительным данным, водитель УАЗа поворачивал налево на заправку, а ехавший за ним грузовик протаранил легковой автомобиль на встречной полосе. Пассажир УАЗа выпал из салона, и на снегу его придавило опорой ЛЭП. От полученных травм мужчина скончался. Водитель и еще один пассажир легковушки получили травмы.

В четверг, 11 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.