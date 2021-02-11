В Калужской области 56-летний мужчина пострадал в ночном массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, в ночь на 10 февраля на трассе М3 «Украина» недалеко от Малоярославца произошло массовое ДТП. В четверг в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Пежо Боксер» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль «Джи-Эм-Си». Эту машину отбросило в «Ауди» и полуприцеп тягача «Мерседес» с турецкими номерами.

Различные травмы получил водитель «Пежо».