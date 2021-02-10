В Калужской области один человек пострадал в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

В ночь на среду, 10 февраля, на трассе М3 «Украина» в районе Малоярославца произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись четыре автомобиля: «Пежо», «Ауди», «Мерседес» и «Джи-Эм-Си».

Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

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