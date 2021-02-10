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В Калужской области один человек пострадал в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»
В ночь на среду, 10 февраля, на трассе М3 «Украина» в районе Малоярославца произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись четыре автомобиля: «Пежо», «Ауди», «Мерседес» и «Джи-Эм-Си».
Пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.
Тем временем
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