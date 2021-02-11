В Обнинске 47-летний мужчина пострадал в лобовом ДТП двух «Фольксвагенов»

Около 8 утра в среду, 10 февраля, на улице Кутузова в Обнинске произошло лобовое ДТП с двумя автомобилями «Фольксваген», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Гольфа» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тигуан».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник ДТП. Скорая помощь доставила его в КБ№8.

Фото с места ДТП.

Тем временем

В Калуге водитель «Шкоды» сбил 62-летнюю женщину на улице Ленина. Подробности.