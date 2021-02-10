В Калужской области работница птицефабрики погибла на производстве в городе Белоусово Жуковского района. Калужское региональное управление Следственного комитета в среду, 10 февраля, рассказало подробности об инциденте, который произошел еще 6 октября 2020 года.

- По версии следствия, сотрудница птицефабрики выполняла задание по снятию и укладыванию тушек кур с одного транспортера на другой, - пояснили в СК. - Женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства, в результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами. Сотрудница скончалась на месте.

Следственным комитетом после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как полагает следствие, сотрудница не была проинструктирована должным образом, на станке отсутствовали защитные щиты и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ.

Расследование сейчас продолжается.

- Установлен ряд нарушений в действиях должностных лиц птицефабрики и организации, которая предоставляла рабочих, подчеркнули в Следственном комитете. - В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, а также техническая экспертиза. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям конкретного лица, на котором лежала обязанность по соблюдению требований охраны труда в данном случае.