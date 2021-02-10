$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия
COVID-19 Спортсекции Районы, кварталы Глас народа

В Калужской области работница птицефабрики погибла на производстве

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2021 11:23 2 838
В Калужской области работница птицефабрики погибла на производстве

В Калужской области работница птицефабрики погибла на производстве в городе Белоусово Жуковского района. Калужское региональное управление Следственного комитета в среду, 10 февраля, рассказало подробности об инциденте, который произошел еще 6 октября 2020 года.

- По версии следствия, сотрудница птицефабрики выполняла задание по снятию и укладыванию тушек кур с одного транспортера на другой, - пояснили в СК. - Женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства, в результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами. Сотрудница скончалась на месте.

Следственным комитетом после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как полагает следствие, сотрудница не была проинструктирована должным образом, на станке отсутствовали защитные щиты и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ.

Расследование сейчас продолжается.

- Установлен ряд нарушений в действиях должностных лиц птицефабрики и организации, которая предоставляла рабочих, подчеркнули в Следственном комитете. - В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, а также техническая экспертиза. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям конкретного лица, на котором лежала обязанность по соблюдению требований охраны труда в данном случае.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2021 11:23 2 838
Тэги: происшествие следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала распродажа «Киберпонедельник-2021»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виды щебня и сферы его применения
Почему люди мечтают жить в частном доме
Изготовление печатной продукции в типографии

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru