В Калужской области два человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и «Газели»

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 9 февраля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП. Недалеко от деревни Большое Ноздрино примерно в 7:25 столкнулись легковой «Фольксваген Поло» и грузовая «Газель». Подробности нам сообщили в УМВД по Калужской области.

- По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» врезался в металлический отбойник, после чего автомобиль отбросило в попутную «Газель», - прокомментировали в полиции.

Водитель и пассажир «Фольксвагена» скончались.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Фото с места ДТП.