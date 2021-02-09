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В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Газели» на трассе М3
Утром во вторник, 9 февраля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП.
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, недалеко от деревни Большое Ноздрино примерно в 7:25 столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовая «Газель».
В аварии пострадали как минимум два человека, рассказали спасатели.
Судя по фото с места происшествия, легковушка врезалась в заднюю часть грузовика. Точные причины происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.
UPD. Позже стало известно, что водитель и пассажир легковушки погибли.