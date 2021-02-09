В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Газели» на трассе М3

Утром во вторник, 9 февраля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, недалеко от деревни Большое Ноздрино примерно в 7:25 столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовая «Газель».

В аварии пострадали как минимум два человека, рассказали спасатели.

Судя по фото с места происшествия, легковушка врезалась в заднюю часть грузовика. Точные причины происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

UPD. Позже стало известно, что водитель и пассажир легковушки погибли.