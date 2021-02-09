В Калужской области пятилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе М3 «Украина»

Около 19:20 в понедельник, 8 февраля, в Малоярославецком районе Калужской области на трассе М3 «Украина» недалеко от деревни Торбеево произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний мальчик.

По предварительным данным, 34-летний водитель двигался со стороны Калуги, не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий проезжие части.

Различные травмы получил пятилетний мальчик, которого мужчина вез без детского кресла, сообщает УГИБДД по Калужской области.

- При перевозке детей в автомобиле необходимо позаботиться о безопасности маленького пассажира – использовать детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка, - напоминают в полиции. - Штраф за нарушение правил перевозки детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет три тысячи рублей.