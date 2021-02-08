В Калуге 46-летнего мужчину обвиняют в смерти двух женщин при пожаре

В Калуге 46-летнего мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности своим маме и бабушке. В понедельник, 8 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в жилом доме на улице Никитина 15 ноября прошлого года.

- По версии следствия, злоумышленник допустил возникновение пожара в комнате своей квартиры, - сообщает СК. - Мужчина стал задыхаться и вышел из квартиры, оставив открытыми окно и входную дверь. Из-за воздействия сквозняка продукты сгорания распространились по всей площади квартиры. В других комнатах спали мать и бабушка мужчины, которые в результате пожара скончались.

В ближайшее время по делу начнется суд. Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото с места пожара.