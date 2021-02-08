Мужчина погиб при пожаре в Спас-Деменском районе

В ночь на понедельник, 8 февраля, в деревне Куземки Спас-Деменского района Калужской области произошел пожар. Около 3:00 загорелся частный жилой дом. Подробности сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Деревянный дом сгорел до основания, при разборе завалов обнаружено тело мужчины, - подчеркнули в СК. - По предварительным данным, погибшим является 45-летний хозяин дома. Со слов соседей, мужчина не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Дом имел печное отопление, тело погибшего находилось около печи.

Все обстоятельств пожара и гибели мужчины будут устанавливать в ходе проверки.

Днем ранее, напомним, мужчина погиб при пожаре в Сухиничском районе.