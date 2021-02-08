В Калужской области 61-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

В понедельник, 8 февраля, стали известны подробности о пожаре в деревне Верхний Волок Сухиничского района. Ранее мы рассказывали, что там сгорел жилой дом. Пожар начался около 5:45 утра.

Как сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета, в огне погиб 61-летний мужчина.

- На месте установлено, что огнем уничтожено строение дома, строение летней кухни и хозпостройка, - прокомментировали в СК. - В процессе тушения пожара обнаружены останки хозяина дома.

Огонь уничтожил дом и хозпостройки.

Причина возгорания устанавливается. Предположительно, имело место неосторожное обращение с открытым источником огня.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули следователи.

UPD. Еще один пожар с погибшим произошел в Спас-Деменском районе.