В Калуге «Лада» и «Шкода» разбились в ДТП на Правом берегу

Вечером в пятницу, 5 февраля, ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке улиц Генерала Попова и Фомушина в Калуге. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, пострадали как минимум два человека.

У «Шкоды» разбита передняя часть, «Лада» улетела в сугроб.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

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