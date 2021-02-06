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В Калуге «Лада» и «Шкода» разбились в ДТП на Правом берегу
Вечером в пятницу, 5 февраля, ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке улиц Генерала Попова и Фомушина в Калуге. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
По информации спасателей, пострадали как минимум два человека.
У «Шкоды» разбита передняя часть, «Лада» улетела в сугроб.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.
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