В Калуге массовое ДТП на улице Московской вызвало километровую пробку

Около 17:50 в пятницу, 5 февраля, на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Азаровской произошло массовое ДТП. Там столкнулись «ВАЗ 2114», «Хендай» и «Лада Гранта», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, в аварии пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы, «четырнадцатая» остановилась на «аварийке» в левой полосе, и уже в эту машину въехали другие авто. Однако официально эти данные пока не подтверждены.

Из-за аварии движение со стороны центра на некоторое время было парализовано.

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