€ 80.12 0.42
В Калуге массовое ДТП на улице Московской вызвало километровую пробку
Около 17:50 в пятницу, 5 февраля, на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Азаровской произошло массовое ДТП. Там столкнулись «ВАЗ 2114», «Хендай» и «Лада Гранта», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По информации спасателей, в аварии пострадал один человек.
Как сообщают очевидцы, «четырнадцатая» остановилась на «аварийке» в левой полосе, и уже в эту машину въехали другие авто. Однако официально эти данные пока не подтверждены.
Из-за аварии движение со стороны центра на некоторое время было парализовано.
Тем временем
Где в Калуге будут вывозить снег 6 февраля. Водителей просят переставить свои автомобили. Подробности.