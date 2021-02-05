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Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 6 февраля
Ночью и днем в субботу, 6 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с пяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 5 февраля до 06:00 6 февраля:
- Ул. Баженова,
- Ул. Пушкина,
- Ул. Академика Королева,
- Ул. Дзержинского (на участках Ленина-Московская и Рылеева-Плеханова),
- Дамба Яченского водохранилища,
- Гагаринский мост.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 6 февраля:
- Ул. Глаголева,
- Дамба Яченского водохранилища,
- Гагаринский мост.
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