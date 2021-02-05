Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 6 февраля

Ночью и днем в субботу, 6 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с пяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 5 февраля до 06:00 6 февраля:

Ул. Баженова,

Ул. Пушкина,

Ул. Академика Королева,

Ул. Дзержинского (на участках Ленина-Московская и Рылеева-Плеханова),

Дамба Яченского водохранилища,

Гагаринский мост.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 6 февраля: