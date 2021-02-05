В Калуге пропала 63-летняя женщина

В Калуге пропала 63-летняя Галина СТРЕКАЛОВСКАЯ. Последний раз ее видели 3 февраля, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:

Шрамы над губой и на переносице

Рост – 152 см,

Нормального телосложения,

Красные крашеные волосы,

Карие глаза,

Бирюзовое пальто с капюшоном,

Черные брюки,

Черные сапоги.

Черная сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.