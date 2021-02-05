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В Калуге пропала 63-летняя женщина
В Калуге пропала 63-летняя Галина СТРЕКАЛОВСКАЯ. Последний раз ее видели 3 февраля, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:
- Шрамы над губой и на переносице
- Рост – 152 см,
- Нормального телосложения,
- Красные крашеные волосы,
- Карие глаза,
- Бирюзовое пальто с капюшоном,
- Черные брюки,
- Черные сапоги.
- Черная сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.