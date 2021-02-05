В Калуге ДТП с троллейбусом вызвало пробки на улицах Ленина и Карла Либкнехта

Днем в пятницу, 5 февраля, из-за ДТП на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге существенно затруднено движение в этом районе.

По сообщению очевидцев, там столкнулись легковой автомобиль и троллейбус, следовавший по маршруту №12.

По предварительным данным, никто не пострадал, но транспортные средства заняли перекресток. Движение по Карла Либкнехта практически остановилось в обе стороны.

Пробка на Карла Либкнехта.

Также появились сообщения еще об одной аварии на улице Телевизионной. Заторы наблюдаются на этой улице и улице Московской.

После снегопада и похолодания на калужских дорогах гололедица. Региональное управление МЧС рекомендует воздержаться от поездок.

Пробки в Калуге 5 февраля 2021 года.