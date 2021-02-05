На трассе под Калугой водитель «Пежо» пострадала в столкновении с «Опелем»

Около 21:50 в четверг, 4 февраля, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе Калужской области произошло ДТП, сообщает региональное УГИБДД.

По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулем «Пежо» при перестроении не уступила дорогу попутному «Опелю».

В результате столкновения пострадала сама предполагаемая виновница ДТП.

Фото с места ДТП. В этот вечер шел сильный снег.

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Водитель «Ситроена» пострадал в столкновении с грузовиком. Подробности.