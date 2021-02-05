В Калужской области водитель «Ситроена» пострадал в столкновении с грузовиком

Днем в четверг, 4 февраля, в Кировском районе на дороге между Людиново и Кировом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Ситроена Берлинго» не учел погодные условия и состояние дороги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжал грузовой «Мерседес».

После этого легковушка вылетела в кювет.

Различные травмы получил водитель «Ситроена».

Фото с места ДТП.