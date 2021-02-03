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В Калуге мужчина угнал машину и попал в ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 03.02.2021 11:56 0 533
В Калуге мужчина угнал машину и попал в ДТП

В Калуге 24-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля и езде в пьяном виде. В среду, 3 февраля, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

На одной из улиц областного центра столкнулись две машины. После этого водитель одного автомобиля скрылся, оставив машину.

- В ходе осмотра данного транспортного средства выяснилось, что замок зажигания поврежден, а боковое левое стекло разбито, - отмечают в полиции. - Вскоре водитель, покинувший место ДТП, был замечен недалеко от места происшествия. Им оказался 24-летний молодой человек, от которого исходил запах алкоголя. Гражданину было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался положительным.

Через некоторое время нашелся и владелец авто. Но он рассказал, что оставлял машину в другом месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Кроме того, проводится проверка по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ранее пьяный 24-летний водитель уже попадался за рулем в нетрезвом виде.

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 03.02.2021 11:56 0 533
Тэги: дтп происшествие полиция
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